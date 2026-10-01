Три жительницы Иркутска не смогли вылететь на отдых в Таиланд: их билеты авиакомпании S7 оказались недействительны, хотя сами они возврат не оформляли. Об этом рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ одна из пассажирок, Ирина.

Россиянки не улетели в Таиланд из-за аннулированных билетов S7. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как отметила собеседница, авиабилеты на направлении Иркутск — Бангкок и обратно она с подругами купили ещё в марте. Они воспользовались акцией S7 Airlines и заплатили за три места примерно 105 000 рублей.

В день отъезда путешественницы прибыли в аэропорт, но при прохождении регистрации выяснилось, что их фамилии отсутствуют в пассажирском списке, а сами брони аннулированы. Представители авиакомпании заявили, что резервирование было снято ещё 18 марта, то есть спустя всего сутки после оформления.

Со слов самих пассажирок, инициатива об аннулировании бронирования исходила не от них, и запрос на возврат средств они не оформляли. Кроме того, они отрицают получение каких-либо писем или оповещений о статусе их заказа. Компенсация за не подлежащие возврату проездные документы произведена не была.

Несмотря на трудности, путешественницы решили не отменять поездку и приобрели свежие авиабилеты в Таиланд. Маршрут пролегал через Пекин и включал две пересадки. За один только перелёт туда они заплатили 82 тысячи рублей на троих. О том, чтобы купить билеты обратно, речи пока не идёт — финансов на это у девушек нет. Кроме того, пропала бронь отеля в Бангкоке: два дня проживания, стоившие около 12 тысяч рублей, сгорели.

В настоящий момент потерпевшие обратились за квалифицированной юридической помощью и занимаются составлением досудебной претензии в адрес авиаперевозчика.

До этого Life.ru рассказывал, что отсутствие объявления рейса по громкой связи не всегда даёт пассажиру право на возврат денег. Как пояснила доктор юридических наук Людмила Айвар, всё зависит от того, была ли у человека возможность узнать о вылете другим способом.