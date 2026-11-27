Словенский певец Сашо Гачник, ранее заявивший о желании получить российское гражданство, захотел на год переехать на Алтай, чтобы написать там новый музыкальный альбом. Об этом артист рассказал РИА «Новости».

Музыкант признался, что для развития карьеры ему было бы удобнее поселиться в Москве. Однако именно Алтай он рассматривает как место для творческого вдохновения.

«Но хотя бы на год, когда-нибудь, я точно хотел бы отправиться жить на Алтай, чтобы наполниться чистотой вибраций этой удивительной части планеты и именно там сочинить новый альбом», — поделился Гачник.

По словам артиста, он уже побывал во многих российских регионах и каждый из них запомнился ему своей самобытностью. При этом конкретные сроки возможного переезда певец не назвал.

Гачник родился в музыкальной семье в Словении. Он выступал с группами Samson, Juvaliant и Šank Rock, а также сотрудничал со Словенским филармоническим оркестром. В России музыкант известен в том числе благодаря участию в фестивале «Славянский базар» и конкурсе «Дорога на Ялту».

Ранее Life.ru сообщал о желании Сашо Гачника получить российский паспорт. Артист пояснил, что гражданство помогло бы ему развивать музыкальную карьеру в России и упростило оформление документов. При этом от словенского паспорта исполнитель отказываться не собирается.