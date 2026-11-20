Американский политолог и журналист Джон Вароли оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Информация о нём появилась на самом ресурсе, где публикуют сведения о людях, которых его создатели считают противниками Украины.

Авторы проекта вменяют Вароли в вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку России.

Ещё в 2019 году политолог выступил за право жителей Донбасса самостоятельно определять свою судьбу. По утверждению американца, впоследствии на родине он столкнулся с судебным преследованием и угрозой лишения свободы на срок до 20 лет.

Позднее политолог попросил убежища у Москвы и с февраля 2025 года проживает в РФ. Со страной его связывает многолетняя профессиональная деятельность. В период с 1997 по 2010 год журналист работал здесь и готовил материалы для международных информационных агентств Bloomberg и Reuters, а также газеты The New York Times.

Ранее Джон Вароли объяснил своё желание получить российское гражданство любовью к стране и опасениями возможного ареста в США. В интервью RT американец рассказал, что разделяет российские ценности и намерен остаться жить в РФ. Он также упомянул троих детей, имеющих гражданство России, и выразил надежду на их возвращение в страну. Политолог опасается, что после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс на родине возобновятся поиски предполагаемых российских агентов.