Чистота — залог богатства: Уборщица вынесла из столичной квартиры 155 слитков золота

В Москве задержали 52-летнюю уборщицу, которая похитила 155 золотых слитков из квартиры на улице Столетова. Общий ущерб превысил миллион рублей, сообщили в столичной полиции.

В правоохранительные органы обратилась 55-летняя хозяйка жилья, обнаружившая пропажу драгоценного металла. Как выяснилось, к исчезновению ценностей причастна женщина, нанятая для проведения клининга. Пользуясь продолжительным отсутствием владелицы, домработница открывала расположенный в спальне сейф ключом, который находился в прикроватной тумбочке, и постепенно выносила содержимое.

«Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы была задержана 52-летняя жительница Новгородской области. Она пояснила, что похищенное сдавала в скупку, а вырученные деньги тратила на собственные нужды», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ей уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершённое преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы. Сейчас следователи также проверяют возможную причастность гражданки к аналогичным эпизодам в столице.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании клинерши, обокравшей московскую пенсионерку на полмиллиона рублей. Тогда 72-летняя женщина лишилась ювелирных украшений и ценных монет после визита сотрудницы службы уборки. Подозреваемой оказалась 32-летняя жительница Московской области, которая воспользовалась отсутствием собственницы и впоследствии получила подписку о невыезде.