Опытная стюардесса рассказала, как бортпроводники вычисляют потенциальных авиадебоширов ещё до начала полёта. По её словам, экипаж внимательно следит за поведением путешественников, а особую опасность представляют те, кто смешивает алкоголь с успокоительными препаратами. Об этом сообщает Daily Mail.

«За моей улыбкой с накрашенными губами скрывается точный расчёт: за кем нужно следить в оба глаза, кого стоит «притормозить» с алкоголем, а кому больше ни в коем случае нельзя давать даже маленькую бутылочку вина. За 25 лет работы в кабинном экипаже я стала невероятно проницательной. Мне кажется, я умею читать людей лучше, чем оперативник ЦРУ», — сказала она.

По словам стюардессы, подготовка экипажей охватывает самые разные чрезвычайные обстоятельства. Сотрудников обучают оказывать первую помощь, поддерживать людей, испытывающих страх перед полётом, и правильно действовать при возникновении нештатных ситуаций.

Бортпроводница с 25-летним стажем объяснила, что наблюдение за пассажирами начинается уже при посадке. При этом после раздачи напитков внимание сотрудников не ослабевает, а, наоборот, усиливается. Экипаж оценивает, кому стоит ограничить употребление спиртного, а кого лучше полностью лишить доступа к алкоголю.

При этом обязанности бортпроводников не ограничиваются обслуживанием путешественников. Обеспечение безопасности пассажиров также входит в их работу. Поэтому умение своевременно замечать возможные проблемы имеет особое значение.

Ещё одним необычным сигналом бортпроводницы называют неподходящий сезону гардероб. Например, зимнее пальто в летнюю жару способно вызвать дополнительные вопросы у сотрудников авиакомпании. Впрочем, сама по себе такая одежда не доказывает, что человек представляет угрозу.