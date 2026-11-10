«Послание Божие»: Убийца стюардессы из Петербурга раскрыл шокирующие детали трагедии
Убийца стюардессы в Дубае Морган возложил ответственность за трагедию на жертву
Альберт Морган. Обложка © 78.ru
Петербуржец Альберт Морган, признавшийся в убийстве стюардессы Анастасии в Дубае, попытался возложить ответственность за случившееся на погибшую. Рассказывая об их отношениях, мужчина утверждал, что девушка якобы сама приближала трагедию.
При этом знакомство с Анастасией он первоначально считал ответом на свои молитвы. После тяжёлого расставания он якобы обратился к религии и просил Бога помочь найти дальнейший путь.
«Я её воспринял как послание Божие, она у меня в телефоне была записана в самом начале, как ангел. И каждый её рейс я молился, чтобы, не дай Бог, что-то не случилось», — рассказал Морган в интервью 78.ru.
Позднее работа девушки в авиации стала причиной конфликтов. Мужчина признался, что перестал ей доверять и оставил дома диктофон для слежки. В январе 2025 года он, по собственным словам, собирался побрить Анастасию, обмазать зелёнкой и прекратить отношения. Однако после разговора они якобы остались вместе.
Напомним, в декабре 2025 года Анастасию нашли мёртвой в дубайском отеле. По версии следствия, мужчина нанёс ей не менее 15 ножевых ранений, после чего вернулся в Россию. Его задержали в Петербурге. Суд отправил обвиняемого под стражу. Позднее он ушёл на СВО.