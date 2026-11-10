Петербуржец Альберт Морган, признавшийся в убийстве стюардессы Анастасии в Дубае, попытался возложить ответственность за случившееся на погибшую. Рассказывая об их отношениях, мужчина утверждал, что девушка якобы сама приближала трагедию.

При этом знакомство с Анастасией он первоначально считал ответом на свои молитвы. После тяжёлого расставания он якобы обратился к религии и просил Бога помочь найти дальнейший путь.

«Я её воспринял как послание Божие, она у меня в телефоне была записана в самом начале, как ангел. И каждый её рейс я молился, чтобы, не дай Бог, что-то не случилось», — рассказал Морган в интервью 78.ru.

Позднее работа девушки в авиации стала причиной конфликтов. Мужчина признался, что перестал ей доверять и оставил дома диктофон для слежки. В январе 2025 года он, по собственным словам, собирался побрить Анастасию, обмазать зелёнкой и прекратить отношения. Однако после разговора они якобы остались вместе.