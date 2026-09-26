Член ОП Машаров: Военные пенсии в России проиндексируют на 4% с 1 октября

Военные пенсии в России увеличат на 4% с 1 октября 2026 года. Повышение пройдёт автоматически и затронет бывших военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Индексация связана с предусмотренным бюджетом ростом денежного довольствия на 4%, пишет РИА «Новости».

«Военная пенсия проиндексируется с 1 октября 2026 года на 4%. Этот параметр закреплён законом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы», — сказал Машаров.

По его словам, повышение связано с увеличением денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Перерасчёт пенсий проведут автоматически, поэтому подавать отдельное заявление для получения повышенной суммы не потребуется.

Изменения затронут пенсионеров, которые получают выплаты по линии Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и Государственной противопожарной службы. Индексация также коснётся бывших сотрудников ФСБ, органов государственной охраны, Следственного комитета и таможенных органов.

Ранее сообщалось, что бывшие депутаты Госдумы получают специальную доплату к пенсии только после назначения страховой пенсии по старости или инвалидности. Для возникновения права на такую выплату необходимо исполнять полномочия депутата или сенатора не менее пяти лет. При стаже от пяти до десяти лет пенсия вместе с доплатой составляет 55% ежемесячного денежного вознаграждения действующего парламентария, а при стаже от десяти лет — 75%. По приведённым ранее расчётам, совокупная выплата в этих случаях может достигать около 60 тысяч и 80 тысяч рублей в месяц соответственно.