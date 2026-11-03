Участники мизогинного сообщества «Не сущий свет» появились во Вьетнаме после того, как деятельностью проекта заинтересовались российские правоохранители. Живущие в Хошимине россиянки утверждают, что обратились в местную полицию, опасаясь поведения мужчин.

Участников сообщества «Не сущий свет» начали замечать в русскоязычных чатах Хошимина около двух недель назад. Об этом «Осторожно, новости» рассказала живущая во Вьетнаме россиянка Анна, имя которой изменено.

По её словам, девушки стали находить предполагаемых участников проекта в социальных сетях и приложениях для знакомств. Повышенное внимание к ним возникло после выпуска программы «Пусть говорят», посвящённого деятельности сообщества, и сообщений о проверках в России.

В октябре прокуратура Москвы сообщила о возможных признаках возбуждения ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства в материалах проекта. Их передали в Центр по противодействию экстремизму МВД. Позднее председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе отдельной процессуальной проверки.

Собеседница утверждает, что после этого часть связанных с сообществом мужчин оказалась во Вьетнаме. В публикациях самого «Не сущего света» также стали чаще появляться высказывания об азиатских женщинах и знакомствах с ними.

Девушки, живущие в Хошимине, начали предупреждать друг друга и советовать не соглашаться на встречи с незнакомцами, которых они связывают с сообществом. По словам Анны, некоторые мужчины используют заранее подготовленные сценарии общения, задают собеседницам вопросы сексуального характера и проверяют их личные границы. В самом паблике позже появилось грубое сообщение о цели поездки его участников во Вьетнам — знакомствах и сексуальных контактах с азиатскими женщинами.