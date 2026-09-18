Члены избиркома в Омской области встречают избирателей в красных кокошниках

Члены участковой избирательной комиссии № 1592 в посёлке Таврическое Омской области встречают избирателей в красных кокошниках. Об этом сообщили в канале «Вечерний Омск» в MAX.

«Всех пришедших на участок с улыбкой встречают красавицы в красных кокошниках», — говорится в сообщении.

Избирательный участок, расположенный в помещении ДРСУ, также украсили воздушными шарами цветов российского триколора. Кокошники стали главным элементом дресс-кода сотрудников комиссии. Идею поддержали все 11 членов УИК. По данным регионального источника, они заказали традиционные головные уборы специально, чтобы встречать в них жителей во все три дня голосования.

На участке № 1592 зарегистрированы 1358 избирателей. Одним из первых свой голос отдал глава Таврического района Игорь Баннов.

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