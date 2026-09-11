Члены Смоленской ОПГ получили сроки за ввоз нелегальных мигрантов из Африки
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В Смоленской области вынесли приговор участникам преступной группы, которые стояли за незаконным ввозом в Россию жителей африканских стран. Двое фигурантов получили по 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима, третий — такой же срок условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф 50 тысяч рублей, сообщило УФСБ по региону.
Краснинский районный суд установил, что трое фигурантов действовали по предварительному сговору и за деньги помогали иностранным гражданам попадать в Россию в обход установленных пунктов пропуска через государственную границу. Речь шла о выходцах из государств с повышенными террористическими рисками.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области задержали семерых участников двух групп, которые с мая 2024 года за деньги оформляли мигрантам фиктивную регистрацию и поддельные трудовые договоры, легализовав несколько сотен иностранцев. Пятерых фигурантов заключили под стражу, при обысках изъяли более 2,2 млн рублей, валюту, документы и поддельные печати.
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