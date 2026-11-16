Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину тёплый привет и наилучшие пожелания. Послание северокорейского руководителя передал член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон во время встречи в Кремле.

«Прежде всего, хотел бы по поручению передать вам самый тёплый привет и наилучшие пожелания от товарища Ким Чен Ына», — обратился представитель Пхеньяна к российскому президенту.

Чо Ён Вон также поблагодарил Путина за возможность лично встретиться, несмотря на плотный рабочий график главы государства.

Во время беседы выяснилось, что российский лидер тоже попросил передать привет Ким Чен Ыну. Северокорейский политик заверил, что в точности выполнит это поручение и лично доложит руководителю КНДР о пожеланиях президента России.

Чо Ён Вон прибыл в Москву во главе партийно-правительственной делегации КНДР. В российской столице он участвует в мероприятиях международного движения «За свободу наций!», а также проводит встречи с представителями российского руководства.

Ранее представитель Пхеньяна встретился с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На переговорах обсуждалось развитие сотрудничества двух государств.

Ранее Life.ru сообщал, что вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию остаётся на повестке дня. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко напомнил, что у северокорейского лидера есть действующее приглашение посетить страну, а сроки поездки могут согласовать по дипломатическим каналам.