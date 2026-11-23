ЧП на высоте 10 км: У члена экипажа Utair прихватило сердце после вылета из Москвы
Бортпроводнику Utair стало плохо с сердцем во время рейса из Москвы в Махачкалу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Бортпроводнику авиакомпании Utair стало плохо прямо во время рейса из Москвы в Махачкалу. Члену экипажа пожаловался на сильную боль в груди, из-за чего ему потребовалась помощь на высоте более десяти километров.
Как сообщает SHOT, инцидент произошёл на борту Boeing 737-800, когда до прибытия в Дагестан оставалось больше часа. Коллеги приступили к оказанию помощи стюарду, а его обязанности распределили между остальными членами кабинного экипажа.
Несмотря на происшествие, самолёт благополучно приземлился в Махачкале. После посадки бортпроводника передали сотрудникам медицинской службы аэропорта.
Медики осмотрели мужчину, уделив особое внимание состоянию его сердца. По результатам обследования непосредственной угрозы здоровью не выявили. Тем не менее сотрудника временно отстранили от работы.
Ранее Life.ru рассказывал о бортпроводнике, из-за плохого самочувствия которого перенесли вылет самолёта из Москвы в Хургаду. В октябре лайнер Air Cairo уже готовился к отправлению из Шереметьево, однако авиакомпания решила отложить рейс. Из-за отсутствия резервного экипажа в России пассажирам пришлось ждать следующего утра.