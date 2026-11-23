Бортпроводнику авиакомпании Utair стало плохо прямо во время рейса из Москвы в Махачкалу. Члену экипажа пожаловался на сильную боль в груди, из-за чего ему потребовалась помощь на высоте более десяти километров.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл на борту Boeing 737-800, когда до прибытия в Дагестан оставалось больше часа. Коллеги приступили к оказанию помощи стюарду, а его обязанности распределили между остальными членами кабинного экипажа.

Несмотря на происшествие, самолёт благополучно приземлился в Махачкале. После посадки бортпроводника передали сотрудникам медицинской службы аэропорта.

Медики осмотрели мужчину, уделив особое внимание состоянию его сердца. По результатам обследования непосредственной угрозы здоровью не выявили. Тем не менее сотрудника временно отстранили от работы.