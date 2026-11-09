Участник «Молодёжки Народного фронта» из Якутии Вячеслав Нартахов помог 17-летнему подростку, которому стало плохо во время перелёта из Якутска в Москву. О том, как молодой человек вместе с оказавшимся на борту врачом помог стабилизировать состояние пассажира, Life.ru рассказали в Народном фронте.

Участник «Молодёжки Народного фронта» оказал помощь подростку во время перелёта. Видео © Народный фронт / Предоставлено Life.ru

Инцидент произошёл 4 ноября, когда Нартахов вместе с командой направлялся на стратегическую сессию «Рубеж: на высоте!». Во время полёта молодой человек спал, но его разбудила коллега Людмила: бортпроводница искала среди пассажиров того, кто мог бы оказать медицинскую помощь подростку.

Вячеслав сразу откликнулся на просьбу экипажа. Выпускник Алданского медицинского колледжа и инструктор-доброволец центра тактической подготовки «Архангел» по программе «СТОП-кровь» помог уложить юношу на пол, измерил ему давление и выяснил необходимые сведения о самочувствии. Затем он сообщил бортпроводникам о своём медицинском образовании, попросил предоставить кислород и пригласить врача.

Как выяснилось, к такой ситуации Нартахов готовился заранее. Всего за месяц до поездки он подал документы в Ассоциацию врачей авиационной медицины и специально изучал особенности оказания помощи пассажирам самолётов. Однако едва ли предполагал, что полученные знания пригодятся ему уже во время ближайшего перелёта.

Вскоре к подростку подошёл врач, который смог стабилизировать его состояние. После этого Вячеслав продолжал следить за самочувствием юноши до самого приземления. К концу полёта пассажиру стало значительно лучше, и он самостоятельно покинул самолёт, поблагодарив добровольца за помощь.