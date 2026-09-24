Врач махачкалинского «Динамо» помог пассажиру во время полёта

Обычный перелёт для пассажиров рейса из Махачкалы в Санкт-Петербург неожиданно превратился в экстренную ситуацию. Когда одному из мужчин стало плохо прямо в небе, на помощь пришёл врач футбольного клуба «Динамо» Мурад Гиреев.

Инцидент произошёл во время поездки части команды на тренировочный сбор. Бортпроводники обратились к пассажирам с просьбой о медицинской помощи, и Гиреев сразу откликнулся на вызов.

По данным пресс-службы махачкалинского клуба, у пассажира из Дербента ранее были серьёзные проблемы со здоровьем: заболевание несколько месяцев держало его в реанимации. Во время полёта мужчина почувствовал ухудшение состояния.

«Одному из пассажиров в воздухе стало плохо. У парня из Дербента сердечная недостаточность. В Северную столицу он летел для выяснения причин заболевания, которое четыре месяца продержало его в реанимации. Гиреев определил у пациента приступ стенокардии и оказал необходимую помощь, в том числе медикаментозную», — сообщили в клубе.

После вмешательства врача состояние пассажира удалось стабилизировать. Когда самолёт приземлился в Санкт-Петербурге, мужчину передали бригаде скорой помощи — угрозы его жизни уже не было.

В махачкалинском «Динамо» отметили, что профессиональные навыки Гиреева помогли быстро оценить ситуацию и оказать необходимую поддержку в условиях, когда рядом не было медицинского оборудования полноценной клиники.

Ранее Life.ru писал, что махачкалинское «Динамо» продолжает выступление в Российской премьер-лиге. После девяти туров команда набрала 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче клуб 10 октября встретится с «Оренбургом» на выезде.