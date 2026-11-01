В Великобритании 13-летняя девочка спасла жизнь своей 37-летней матери, которая внезапно потеряла сознание и перестала дышать. Школьница самостоятельно проводила сердечно-лёгочную реанимацию около 15 минут, пока не приехали медики. О невероятном поступке подростка сообщает The Daily Mirror.

Всё произошло, когда 37-летняя Лоис Джонсон собиралась ложиться спать. Неожиданно женщина почувствовала сильную простреливающую боль в голове и позвала на помощь старшую дочь Кеву. Спустя несколько секунд британка потеряла сознание.

Девочка обнаружила мать лежащей на полу. У женщины начались судороги и рвота, а вскоре она перестала дышать. Кева немедленно вызвала скорую помощь и приступила к реанимации.

Как выяснилось, необходимые навыки школьница получила ещё три года назад, когда училась в начальных классах. Именно эти знания помогли ей не растеряться в критической ситуации.

В течение примерно 15 минут девочка продолжала реанимационные мероприятия, пока на место не прибыли парамедики. Специалисты подхватили оказание помощи и доставили женщину в больницу.

К счастью, Лоис удалось спасти. Более того, британку выписали из медицинского учреждения в тот же день. По словам врачей, именно своевременные действия дочери, вероятно, позволили избежать трагедии. Сама женщина призналась, что будет вечно благодарна Кеве за спасение.

Как отмечает издание, у Лоис диагностировано функциональное неврологическое расстройство, которое может сопровождаться судорогами и потерей сознания. Кроме того, британка страдает астмой и фибромиалгией, а также имеет пять менингиом — опухолей мозговых оболочек.

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