Рейс из Москвы в Хургаду перенесли из-за плохого самочувствия члена экипажа

Вылет самолёта авиакомпании Air Cairo из Москвы в египетскую Хургаду перенесли на утро 18 октября из-за внезапного ухудшения самочувствия одного из членов экипажа. Лайнер уже был готов к отправлению, однако рейс пришлось отложить. Об этом сообщили в аэропорту Шереметьево.

Речь идёт о рейсе SM788, который должен был доставить пассажиров на популярный египетский курорт. Когда одному из членов экипажа стало плохо, перевозчик принял решение отказаться от вылета ради безопасности находившихся на борту людей.

Ситуацию осложнило отсутствие у Air Cairo резервного экипажа на территории России. В результате авиакомпания перенесла отправление самолёта на 08:00 мск воскресенья, 18 октября.

Пассажиров начали выводить из воздушного судна в 18:38 мск. После возвращения в терминал сотрудники аэропорта приступили к их разоформлению и выгрузке багажа.

В Шереметьево заверили, что пассажирам организуют размещение в гостиницах и предоставят предусмотренную федеральными авиационными правилами поддержку. Причины ухудшения самочувствия члена экипажа и его состояние не уточняются.

По сообщениям СМИ, проблемы с вылетом начались ещё раньше. Первоначально рейс должен был отправиться 16 октября, однако самолёт, следовавший за пассажирами в Москву, приземлился в Самаре из-за ограничений воздушного движения. Таким образом, ожидание отправления затянулось более чем на сутки.