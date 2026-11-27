Накануне Дня матери онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели опрос среди 1652 мам с детьми до 18 лет и выяснили, как женщины справляются с повседневной нагрузкой и находят время на себя. За последний месяц 60% опрошенных отметили сильную или повышенную усталость. При этом среди способов восстановления мамы чаще всего называли чтение. Результаты опроса оказались в распоряжении Life.ru.

Что сильнее всего истощает мам

Самым сложным периодом материнства 31% опрошенных назвали первый год жизни ребёнка, ещё 24% — возраст от года до трёх лет. При этом 17% женщин отметили, что не сталкивались с особенно тяжёлыми периодами.

Среди наиболее распространённых факторов истощения оказались не только недосып и физическая усталость (46%), но и необходимость постоянно всё контролировать и держать в голове (46%). Ещё 36% мам устают от домашних обязанностей, а 33% — от нехватки времени на себя.

Почти половине опрошенных (49%) за последний месяц хотелось, чтобы их какое-то время никто не беспокоил. Каждая третья мама (34%) испытывала чувство вины из-за того, что не может быть такой мамой, какой хотела бы, а 26% стали чаще раздражаться или срываться.

При этом у 73% мам на себя остаётся не более трёх часов в неделю. Почти треть опрошенных (31%) отмечают, что им никто не помогает с ребёнком и бытовыми обязанностями. Ещё 62% хотели бы получать больше помощи от окружающих.

Что помогает мамам восстанавливать силы

В условиях нехватки свободного времени особенно важными становятся занятия, которые позволяют ненадолго отвлечься от повседневных забот. Чаще всего восстанавливать силы мамам помогает чтение — этот вариант выбрали 70% опрошенных. Среди других распространённых способов отдыха — сон (65%), прогулки (35%) и просмотр фильмов и сериалов (34%).

90% респонденток согласны с тем, что даже 10–15 минут чтения для себя помогают отдохнуть и переключиться. При этом 41% мам читают для себя каждый день, ещё 31% — несколько раз в неделю.

Однако находить время даже на любимые занятия удается не всегда. Чаще всего читать женщинам мешают нехватка времени (44%) и сил (26%), а каждая десятая мама испытывает чувство вины из-за того, что вместо чтения могла бы заняться ребёнком или домашними делами.

По словам практикующего психолога, гештальт-терапевта и супервизора, комьюнити-директора сервиса «Ясно», ведущей YouTube-шоу «Теперь Ясно» Екатерины Артеменко, усталость в материнстве связана не только с количеством повседневных задач, но и с необходимостью постоянно быть включённой в жизнь другого человека, предугадывать его потребности и нести за него ответственность. В таком режиме даже отдых может сопровождаться чувством вины, поскольку женщине бывает сложно поставить собственные желания на первое место. Чтение даёт возможность ненадолго переключиться, побыть наедине с собой и вернуться к интересам, которые не связаны с материнской ролью. При этом важно, чтобы восстановление не становилось ещё одной задачей, которую мама должна решать самостоятельно. Возможность разделить ответственность с близкими, выспаться и отдохнуть без чувства вины не менее важна для её эмоционального состояния.

Какие книги мамы хотели бы получить на День матери

Интерес к чтению для себя отражается и в предпочтениях при выборе подарка. 80% участниц опроса очень хотели бы получить книгу на День матери, ещё 19% ответили скорее положительно.

Почти половина опрошенных (47%) предпочли бы книгу, соответствующую их личным интересам, а 35% — художественную литературу для отдыха и переключения. Ещё 12% были бы рады любой книге, 4% выбрали бы литературу по психологии и заботе о себе.

При этом только 2% участниц опроса хотели бы получить в подарок книгу о материнстве и воспитании детей.

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