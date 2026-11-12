Двое военнослужащих почётного караула потеряли сознание на глазах у президента Франции Эмманюэля Макрона во время официальной встречи с лидером Словакии Петером Пеллегрини. Инцидент произошёл 11 ноября у Елисейского дворца в Париже, сообщил словацкий телеканал JOJ 24.

На опубликованных кадрах видно, как один из гвардейцев внезапно начинает шататься, опускает саблю и падает на землю. Французский президент и находившиеся рядом сотрудники сразу направились к военнослужащему.

Два гвардейца упали перед Макроном. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ joj24_official

После этого Макрон продолжил церемонию приветствия Пеллегрини, однако спустя несколько мгновений стало плохо ещё одному участнику караула. Его падение осталось за кадром, но на записи слышен звук упавшей сабли.

«Что, чёрт возьми, происходит?» — воскликнул один из очевидцев, наблюдавших за происходящим.

Пострадавших увели сотрудники Елисейского дворца. Причины обмороков и состояние обоих военнослужащих пока неизвестны.