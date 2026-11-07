Люди, пережившие околосмертные состояния, чаще вспоминают знаменитый тоннель чёрно-белым, а открывающиеся перед ними обширные пространства — цветными. Такую закономерность обнаружили исследователи из Хайфского университета в Израиле, изучив воспоминания 50 добровольцев. Результаты работы опубликованы в научном журнале Frontiers in Psychology.

Команда под руководством Франс Лернер предложила участникам не просто рассказать о пережитом, но и восстановить форму пространств, которые они помнили. Для этого добровольцы выбирали подходящие геометрические схемы, при необходимости дополняли их рисунками и отдельно указывали цвета.

Наиболее заметное различие обнаружилось между двумя типами видений. Из 28 описанных пространств, напоминавших тоннель, 22 оказались лишены ярких красок. Участники вспоминали темноту, серые оттенки, белое сияние или свет без определённого цвета.

Совсем другую картину исследователи увидели в описаниях широких пространств с изогнутыми границами. В 27 случаях из 31 добровольцы рассказывали о цветных пейзажах — в том числе о розовом освещении, зелёных холмах и оранжевой земле.

Учёные предположили, что некоторые особенности таких видений могут быть связаны с работой зрительной системы. Например, при недостатке кислорода поле зрения способно сужаться, а в условиях слабого освещения человек хуже различает цвета. Воспоминания об однородном сиянии исследователи также сопоставили с эффектом Ганцфельда, при котором зрительное поле кажется лишённым чётких ориентиров.

Однако авторы подчеркнули, что их работа не объясняет происхождение околосмертных переживаний. Исследование было основано на воспоминаниях небольшой группы людей, причём с момента пережитого в типичном случае прошло около 15 лет. Кроме того, предложенные участникам схемы могли повлиять на их ответы.