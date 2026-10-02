Слепой не увидит свет в конце туннеля: Судмедэксперт раскрыл правду о предсмертных галлюцинациях

Свет в конце тоннеля, умершие родственники и другие образы, которые люди описывают после клинической смерти, могут зависеть от накопленного человеком жизненного опыта. Об этом Life.ru рассказал врач судебно-медицинской экспертизы Сергей Гаврилов.

По его версии, при критическом состоянии организм задействует последние доступные ресурсы, а в головном мозге возникает электрическая активность. Хаотичное возбуждение затрагивает в том числе кору, связанную с высшими когнитивными функциями, памятью и формированием образов.

Образы создаются именно в области коры. Подкорка регулирует стволовые отделы — это так называемые витальные центры. Там регулируются сердцебиение, дыхание, пищеварение, гормональный фон. Там нет никаких образов, там регулируется работа систем. А вот кора отвечает за всю высшую нервную деятельность. Мы ведь и сейчас живем во многом за счёт подкорки: всё регулируется без нашего сознательного участия, сердце стучит само по себе. Кора же отвечает за общение и когнитивные функции. Человек должен понимать, строить логические цепочки — за это отвечает кора. Сергей Гаврилов врач судебно-медицинской экспертизы

Именно поэтому, считает Гаврилов, человек может «увидеть» то, что имеет для него особое эмоциональное значение: близких, религиозные образы или знакомые сцены. В стрессовой ситуации мозг обращается к наиболее значимым воспоминаниям и ассоциациям.

«При экстремальных ситуациях головной мозг продуцирует самые приоритетные моменты в виде образов», — объяснил врач.

То же самое, по мнению эксперта, относится к знаменитому «свету в конце тоннеля». Универсального образа, который обязательно должен увидеть каждый переживший клиническую смерть, нет. На содержание переживаний могут влиять предыдущий опыт, культура, религия, язык, воспитание и особенности восприятия.

«Если человек слепой с рождения и никогда не видел белого света, он его и не увидит, у него в образах этого света не будет», — отметил Гаврилов.

Сам термин «свет в конце тоннеля» поэтому не стоит воспринимать как обязательный признак клинической смерти. Рассказы людей заметно различаются: одни действительно говорят о ярком свете или коридоре, другие — о чувстве покоя, присутствии близких или ощущении выхода из тела, а третьи вообще ничего не помнят.

Научные данные подтверждают лишь часть этой картины. В отдельных исследованиях у умирающих пациентов фиксировали всплески гамма-активности и изменения взаимодействия разных мозговых ритмов. Однако выборки в таких работах крайне малы, а наличие электрической активности ещё не означает доказанного сохранения сознания или возникновения конкретных зрительных образов.

Исследования на животных также показывали кратковременное усиление синхронизированной активности мозга после остановки сердца. Учёные предполагали, что подобные процессы теоретически могут быть связаны с яркими переживаниями, однако переносить такие результаты напрямую на человека нельзя.

Сам Гаврилов обращает внимание и на стадии агонии. По его словам, в этот период организм ещё пытается поддерживать жизненно важные функции: меняется дыхание, работа сердца и активность нервной системы. В медицине такие процессы рассматриваются как часть терминального состояния, но конкретные субъективные переживания человека в этот момент остаются одной из наименее изученных областей.

Один из самых ярких рассказов об околосмертном опыте принадлежит американскому тяжелоатлету Винни Толману. Как писал Life.ru, мужчина утверждал, что пережил 107 минут клинической смерти, видел собственное тело со стороны, а затем оказался в пространстве, залитом светом, где встретил существо в белом, которое назвал своим «проводником». После возвращения к жизни он написал книгу о пережитом опыте.