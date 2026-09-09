«Увидела себя со стороны»: Атеистка поверила в Бога после клинической смерти

Американка Анна Стоун заявила, что пережитая клиническая смерть полностью изменила её представления о жизни и заставила поверить в существование Бога. Свою историю бывшая сотрудница лаборатории Минобороны США рассказала Daily Mail.

В 2016 году 38-летняя Стоун перенесла остановку сердца из-за осложнений при внематочной беременности. По её словам, сердце не билось около шести минут, после чего медикам удалось её реанимировать.

Американка утверждает, что в это время наблюдала за происходящим словно со стороны, а затем увидела себя в разные периоды детства и юности. Ей также якобы удалось взглянуть на собственные конфликты глазами других людей и переосмыслить своё поведение.

Стоун рассказала, что тогда же ощутила присутствие Бога. Она сравнила его с океаном, а людей — с каплями, которые после смерти возвращаются в единое море, сохраняя индивидуальность. До произошедшего женщина считала себя атеисткой.

После реанимации, по утверждению Стоун, у неё появились необычные ощущения и внутренний голос, который якобы предупреждал её об опасности. Она также заявляет, что однажды смогла ответить на вопрос незнакомого человека, который тот не произносил вслух.

Daily Mail пишет, что впоследствии Стоун обследовали в Университете Южной Калифорнии. По данным издания, шизофрению у неё не выявили, однако диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Свои переживания американка трактует как свидетельство того, что сознание может существовать после смерти. Научного подтверждения такой интерпретации её опыта в представленном материале нет.

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