В Хакасии 39-летний гид-фрирайдер Игорь Лысенко оказался в снежной ловушке во время катания на сноуборде в первый день сезона. Мужчина провалился в глубокий сугроб вниз головой, а для его спасения потребовалась помощь сразу нескольких человек.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ave.sneg

Инцидент произошёл в районе Приискового, популярного среди любителей внетрассового катания. Спортсмен оказался под толщей снега и не мог самостоятельно выбраться на поверхность.

Момент спасения его коллеги сняли на видео. На кадрах видно, как несколько человек разгребают снег руками и с помощью лопат, пытаясь освободить оказавшегося в западне сноубордиста. Спасатели добрались до его головы и начали расчищать пространство вокруг лица. В результате фрирайдера удалось откопать.

«Что мы скажем смерти? Не сегодня!» — отметила автор видео.

Ранее в Шерегеше сноубордист едва не задохнулся, провалившись под снег вниз головой. Мужчина угодил в незамёрзший ручей, скрытый под снежным покровом, и около двух минут не мог выбраться. Чтобы получить доступ к воздуху, он пытался ртом расчистить снег вокруг лица. Вытащить спортсмена удалось благодаря помощи товарища и других отдыхающих.