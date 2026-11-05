Сноубордист на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе провалился под снег вниз головой и около двух минут не мог выбраться. Чтобы получить хоть немного воздуха, мужчина пытался ртом расчистить пространство вокруг лица, сообщает NGS42.RU. Момент спасения попал на видео, которое появилось в соцсетях 5 ноября.

Происшествие случилось в лесу неподалёку от канатной дороги «Восток». Двое приятелей катались на сноубордах, когда один из них не успел сориентироваться и угодил в незамёрзший ручей, скрытый под снегом. В месте падения глубина снежного покрова в несколько раз превышала человеческий рост.

Напарник сразу бросился на помощь. Вскоре к нему присоединилась пара сноубордистов, проезжавшая мимо. Втроём они начали разгребать снег и сумели добраться до оказавшегося в ловушке мужчины.

Спасение сноубордиста на Шерегеше. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ simonov.brand

По словам автора видео, пострадавший около двух минут находился под снегом и начал задыхаться. Он пытался есть снег, чтобы освободить пространство для дыхания. Когда спасатели добрались до его лица и расчистили рот, мужчина наконец смог нормально дышать.

Журналисты связались с дирекцией Шерегеша, однако там сообщили, что никаких сигналов об этом происшествии не получали. По словам представителей курорта, похожих случаев в нынешнем году также не фиксировали.

Примечательно, что официальное открытие горнолыжного сезона на Шерегеше ещё не состоялось. Несмотря на это, любители зимнего спорта уже катаются по заснеженным склонам.

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