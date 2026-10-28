Лошадь весом 700 кг упала на наездницу в Новосибирске — у девушки разрыв аорты

Новосибирские хирурги спасли 16-летнюю спортсменку из Удмуртии, получившую неполный разрыв аорты после падения на неё лошади. Повреждённый участок сосуда закрыли специальным протезом без разреза грудины, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Мешалкина.

Победительница первенства России по конному триатлону приехала в Новосибирск на соревнования. Во время прыжка лошадь зацепилась ногой за препятствие и рухнула на наездницу. По данным медцентра, животное весило более 700 килограммов.

Травма требовала срочной операции: врачи опасались полного разрыва аорты и смертельного кровотечения. Для лечения выбрали стент-графт — конструкцию, которую доставляют к повреждению через сосуды и раскрывают внутри аорты, изолируя опасный участок.

«В нашей практике были единичные молодые пациенты с травматическим поражением аорты, но подросток – впервые. Мы заказали самый миниатюрный протез, который нам пока приходилось имплантировать в такой ситуации», — рассказал хирург Мамуржон Махмудов.

Повреждение находилось рядом с артерией, снабжающей кровью левую руку. Хирургам удалось установить протез, сохранив кровоток. Контрольное обследование подтвердило его надёжную фиксацию, давление на обеих руках оказалось одинаковым.

В центре рассчитывают, что девушка сможет вести полноценную жизнь и в будущем стать матерью. При этом ей рекомендовали избегать подъёма тяжестей и регулярно наблюдаться у кардиолога: по мере роста аорты может потребоваться корректировка диаметра протеза. Возвращение к соревнованиям врачи пока не гарантируют.

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