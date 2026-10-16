Парашютист снял от первого лица падение на дом в Астраханской области

Крыша вместо мягкой посадки — парашютист из Астраханской области снял от первого лица, как во время тренировочного прыжка его унесло на частный дом. Причиной неожиданного приземления спортсмен назвал ветер.

Парашютист упал на крышу частного дома в Астраханской области. Видео © Telegram/Baza

По словам экстремала, воздушный поток изменил траекторию полёта и направил его в сторону жилой застройки. В итоге прыжок закончился жёстким столкновением с домом.

К счастью, как рассказал сам парашютист, обошлось без переломов. После приземления он долго извинялся перед хозяином жилья за незапланированное появление.

Напомним, в Астраханской области парашютист Ильяс приземлился на крышу жилого дома и застрял в проводах — момент попал на видео, опубликованное хозяином коттеджа. Мужчина, услышав шум, вышел и увидел свисающие стропы, купол у земли и незнакомца на краю кровли, который извинился и спросил: «Здравствуйте, стремянка есть у вас?»