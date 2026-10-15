«Стремянка есть?»: Парашютист свалился на крышу дома и удивил хозяина неожиданной просьбой

В Астраханской области парашютист по имени Ильяс приземлился прямо на крышу жилого дома и застрял в проводах. Необычное происшествие попало на видео, которое хозяин коттеджа опубликовал в личном блоге.

В Астраханской области парашютист приземлился на крышу жилого дома. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gaynulin_ilyas

Мужчина спокойно смотрел телевизор, когда услышал сверху подозрительный шум и возню. Выйдя на улицу, он обнаружил свисающие стропы, белый купол возле земли и незнакомца, сидевшего на краю кровли. Незваный гость принялся извиняться за неожиданное появление.

«Здравствуйте, стремянка есть у вас?», — поинтересовался он.

Самостоятельно спуститься любитель экстремального спорта не смог. Собственник здания решил помочь неожиданному визитёру и вызвал специалистов. Прибывшие на место сотрудники сняли Ильяса с высоты, завершив его незапланированный визит.

Ранее в Нидерландах парашютист врезался в рекламный щит во время футбольного матча. Инцидент произошёл в Девентере перед игрой «Гоу Эхед Иглз» и «Виллем II». По плану организаторов, спортсмен должен был приземлиться в центре поля. Но сильный порыв ветра сбил его с курса и отбросил в сторону рекламной конструкции. Шоу сразу остановили. Медики вышли на поле и осмотрели мужчину. Он отделался лёгкими ушибами, сам поднялся и покинул площадку.