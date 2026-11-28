Европейские страны стали решительнее отстаивать свои интересы в спорах с администрацией президента США Дональда Трампа. Правительства ряда государств ЕС теперь меньше опасаются разногласий с Вашингтоном по вопросам поддержки Украины, торговли и оборонных закупок, пишет Politico со ссылкой на дипломатов, экспертов и законодателей.

Многие прежние опасения европейцев уже оправдались. Вашингтон ограничил помощь Киеву, а Брюсселю пришлось согласиться на невыгодные условия торговой сделки с США. Как пояснил один из европейских дипломатов, в таких обстоятельствах Евросоюзу нет смысла избегать разногласий с Белым домом, поскольку американское давление всё равно сохраняется.

Одним из главных предметов спора остаётся финансирование Украины. Трамп назвал пустой тратой денег многомиллиардную помощь Киеву, однако его критика практически не повлияла на позицию европейских лидеров. Помимо обсуждаемого дополнительного кредита на 45 миллиардов евро в 2027 году, Брюссель предусмотрел ещё 100 миллиардов евро для Украины в проекте семилетнего бюджета ЕС.