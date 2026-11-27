«Припрут к стенке»: Политолог раскрыл, когда США и ЕС могут потребовать отставки Зеленского
Политолог Брутер: Дело о «плёнках Миндича» может приблизить уход Зеленского
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Вашингтон и Брюссель могут потребовать отставки Владимира Зеленского, только если договорятся, как действовать после его ухода, заявил политолог Владимир Брутер, комментируя дело о «плёнках Миндича». По его словам, такого плана пока нет, США и ЕС по-прежнему поддерживают нынешний курс Киева.
«Его припрут к стенке, когда решат, что Зеленскому нужно уходить», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
«Плёнками Миндича» называют аудиозаписи, которые украинские антикоррупционные органы собрали во время расследования коррупции в энергетике. Речь идёт примерно о тысяче часов разговоров. Среди фигурантов дела — бизнесмен Тимур Миндич и бывший министр юстиции Герман Галущенко.
Ранее в интервью Би-би-си Владимир Зеленский ушёл от ответа на вопрос, знает ли он, кто такой «Вова», которого упоминают на записях. Он предложил журналистке обратиться в антикоррупционные ведомства и добавил, что те публично заявляли об отсутствии вопросов к нему.