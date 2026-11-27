Владимир Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос журналистки Би-би-си о том, знает ли он человека по имени «Вова», упоминаемого в записях по коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича. Вместо этого украинский президент предложил обратиться за разъяснениями к антикоррупционным ведомствам страны. Фрагмент интервью опубликован 27 ноября.

Корреспондент Сара Рейнсфорд пояснила, что попросить главу государства прокомментировать эту тему её попросили коллеги, поскольку, по её словам, украинские журналисты до сих пор не смогли задать ему такой вопрос.

«Вы можете спросить у антикоррупционных органов. Они публично заявили, что не имеют ко мне никаких вопросов. Думаю, это и есть ответ», — сказал Зеленский.

Имя «Вова» фигурирует в аудиозаписях, связанных с расследованием НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) под названием «Мидас». По данным «Украинской правды», бизнесмен Тимур Миндич обсуждал с собеседницей строительство элитных домов в коттеджном комплексе «Династия» в посёлке Козин под Киевом. В публикациях украинских СМИ прозвучала версия, что под этим именем может подразумеваться Зеленский.

По версии следствия, при строительстве комплекса участники предполагаемой преступной группы легализовали более 460 миллионов гривен. В мае 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрениях семи фигурантам, среди которых оказались Миндич, бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак и экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Сам Зеленский в этом эпизоде подозреваемым не является.

В том же интервью киевский главарь отверг предположение, что проигрывает борьбу с коррупцией. Он заявил, что расследования становятся публичными именно потому, что власти не пытаются закрывать глаза на нарушения. Зеленский также сослался на существующую в стране антикоррупционную инфраструктуру и реформы, принятые парламентом.

Отдельно глава государства прокомментировал сообщения о давлении силовых структур на антикоррупционные ведомства. Он заявил, что НАБУ и САП независимы, а вмешиваться в их работу нельзя. При этом Зеленский признал наличие вопросов к некоторым представителям силовых структур и сообщил о проверках и кадровых решениях.

Ранее Life.ru писал, что 72% опрошенных украинцев считают Владимира Зеленского лично ответственным за коррупционные действия его окружения. Противоположного мнения придерживаются 25% участников опроса, ещё 3% не смогли определиться с ответом. Исследование проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).