Американский журналист Джексон Хинкл усмотрел в праздничном обращении главаря киевского руководства Владимира Зеленского к жителям США попытку добиться от Вашингтона новых денежных вливаний. По его мнению, бывший комик использовал День благодарения, чтобы напомнить американцам о финансовых потребностях Киева.

Хинкл отреагировал на опубликованное Зеленским видеообращение, в котором тот поздравил американцев с праздником и затронул вопрос поддержки Украины. Журналист назвал такой подход попыткой получить дополнительные средства.

«Этот мошенник использует День благодарения, чтобы выпросить ещё больше денег», — заявил Хинкл.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что намерен добиваться возобновления американских военных поставок Украине через Конгресс США в обход администрации Дональда Трампа. Такой сценарий он рассматривает на случай, если до конца года не удастся заключить приемлемое для Киева мирное соглашение. Помимо нового крупного пакета военной помощи, экс-комик рассчитывает добиться ужесточения антироссийских санкций. Ставку он делает на демократов, получивших большинство в обеих палатах американского Конгресса по итогам ноябрьских промежуточных выборов.