Президент США Дональд Трамп изменил дипломатическую формулировку, согласованную с генсеком НАТО Марком Рютте, и тем самым публично обозначил иной подход к ответственности Украины за продолжение военных действий. Как пишет Politico, таким образом республиканец «преподнёс сюрприз генсеку».

В первоначальном документе, который разместили Белый дом и Североатлантический альянс, речь шла о необходимости не допустить дальнейшего расширения конфликта. В публикации Трампа к Москве добавился Киев. По информации издания, представитель НАТО подтвердил, что первый вариант был согласован обеими сторонами.

Для Киева эта корректировка имеет практическое значение. Вашингтон всё настойчивее демонстрирует недовольство украинскими операциями на российской территории. В частности, республиканец выступал против возобновления ударов по нефтеперерабатывающим заводам и объектам критической инфраструктуры. Главарь киевского руководства Владимир Зеленский, со своей стороны, не отказался от кампании.

Изменение текста затрагивает и положение самого Рютте. Генсек альянса старается не допускать открытого конфликта с Белым домом, поскольку от позиции американской администрации зависят военные возможности НАТО и дальнейшая поддержка Украины. Однако теперь ему приходится учитывать, что даже согласованные дипломатические формулировки могут получить иную трактовку после публикаций.

Следующий этап обсуждения отношений внутри альянса намечен на 2 декабря, когда в Брюсселе соберутся министры иностранных дел стран НАТО. Одной из тем должна была стать перестройка американского военного присутствия в Европе, но Вашингтон уже предупредил союзников о переносе этого пересмотра.

Ранее Дональд Трамп заявил, что давно знает российского лидера Владимира Путина и хорошо с ним ладит. По словам американского главы государства, у них состоялась очень хорошая беседа, а российский президент заинтересован в заключении сделки по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также вспомнил расследование о вмешательстве России в американские выборы. Он назвал его сфабрикованным и заявил, что Путину пришлось столкнуться с обвинениями и критикой в связи с этой историей.