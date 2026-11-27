«Мы давно знаем друг друга»: Трамп рассказал об отношениях с Путиным
Трамп рассказал, что давно знает Путина и хорошо с ним ладит
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент США Дональд Трамп заявил, что давно знает российского лидера Владимира Путина и хорошо с ним ладит. По словам американского главы государства, у них состоялась очень хорошая беседа, а российский президент заинтересован в заключении сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом республиканец рассказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
«Получилось так, что я с ним хорошо лажу. Мы давно знаем друг друга», — сказал американский лидер.
Трамп также вспомнил расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Он назвал его сфабрикованным и заявил, что Путину пришлось столкнуться с обвинениями и критикой в связи с этой историей.
Кроме того, Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер заинтересован в прекращении конфликта на Украине. По словам американского главы государства, такого же исхода хотят украинская сторона и НАТО. Республиканец считает вполне вероятным скорое достижение договорённостей между Россией и Украиной об урегулировании конфликта.
Больше новостей о международных отношениях, дипломатических спорах и решениях зарубежных властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.