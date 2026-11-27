Президент США Дональд Трамп заявил, что давно знает российского лидера Владимира Путина и хорошо с ним ладит. По словам американского главы государства, у них состоялась очень хорошая беседа, а российский президент заинтересован в заключении сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом республиканец рассказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Получилось так, что я с ним хорошо лажу. Мы давно знаем друг друга», — сказал американский лидер.

Трамп также вспомнил расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Он назвал его сфабрикованным и заявил, что Путину пришлось столкнуться с обвинениями и критикой в связи с этой историей.