Публичная демонстрация дружеских отношений президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может быть частью продуманной политической стратегии. Американский президент рассчитывает добиться выгодных договорённостей с Москвой, усилить разногласия среди европейских союзников и укрепить собственный имидж, считает автор публикации на китайской платформе Sohu.

«Это тщательно продуманная дипломатия, которая скрывает три умысла», — утверждает обозреватель.

Поводом для анализа стала фотография с Путиным, которую Трамп 21 ноября опубликовал в Truth Social с подписью «Мой друг». По версии автора, подобные жесты призваны создать благоприятную атмосферу для переговоров. При этом китайский обозреватель полагает, что американский лидер рассчитывает получить политические уступки в ответ на демонстрацию расположения к Москве.

Ранее Life.ru сообщал, что встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае вызвала обеспокоенность европейских политиков. Западные СМИ сравнили переговоры трёх лидеров с Ялтинской конференцией 1945 года, а представители ЕС выразили опасения, что ключевые вопросы международной безопасности могут обсуждаться без их участия.