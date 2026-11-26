Президент США Дональд Трамп считает вполне вероятным скорое достижение договорённостей между Россией и Украиной об урегулировании конфликта. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social, вспоминая разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Китае.

По словам главы Белого дома, он выразил российскому коллеге надежду на то, что сторонам удастся договориться о прекращении конфликта как можно скорее.

«Я действительно считаю это вполне возможным», — подчеркнул Трамп.

Встреча Путина и Трампа состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. После переговоров американский президент также заявлял, что видит хорошие перспективы дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Накануне Трамп и генсек НАТО Марк Рютте провели переговоры в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В совместном заявлении по итогам встречи они призвали Москву воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации, а также выступили за скорейшее мирное урегулирование конфликта.