Устали уже все: Лукашенко призвал не затягивать завершение конфликта на Украине
Лукашенко заявил, что все устали от конфликта на Украине и призвал договориться
Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в ближайшее время договориться о завершении украинского конфликта. По его мнению, от боевых действий устали не только жители России и Украины, но и европейцы. Об этом белорусский лидер заявил в интервью французскому журналу Le Point, фрагмент которого приводит агентство БелТА.
«Я знаю, что устали не только на Украине и в России, но и у вас, в Европе, и у нас. От этого все устали», — подчеркнул Лукашенко.
По словам главы государства, подобные настроения царят как среди политических элит, так и среди обычных граждан. Белорусский лидер также предостерёг от дальнейшей эскалации конфликта и призвал стороны не откладывать достижение договорённостей.
Накануне Лукашенко выразил готовность лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Президент Белоруссии предложил выступить гарантом безопасности украинского лидера во время поездки.