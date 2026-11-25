Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в ближайшее время договориться о завершении украинского конфликта. По его мнению, от боевых действий устали не только жители России и Украины, но и европейцы. Об этом белорусский лидер заявил в интервью французскому журналу Le Point, фрагмент которого приводит агентство БелТА.

«Я знаю, что устали не только на Украине и в России, но и у вас, в Европе, и у нас. От этого все устали», — подчеркнул Лукашенко.

По словам главы государства, подобные настроения царят как среди политических элит, так и среди обычных граждан. Белорусский лидер также предостерёг от дальнейшей эскалации конфликта и призвал стороны не откладывать достижение договорённостей.