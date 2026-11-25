Дональд Трамп, по мнению Александра Лукашенко, сумел не допустить начала третьей мировой войны. Свою оценку действий главы Белого дома президент Белоруссии дал в интервью французскому журналу Le Point.

Как считает политик, сохранение курса прежней американской администрации могло привести к расширению украинского конфликта и прямому участию в нём стран НАТО. При этом возвращения к подходу Джо Байдена в будущем он не исключил. Лукашенко также заметил, что нынешний хозяин Овального кабинета пока не исчерпал всех возможностей для урегулирования.

«Если бы все шло как при Байдене, что не исключается в будущем, мы бы, возможно, имели уже расширение этого конфликта. Если не третья мировая война, то вы бы, натовцы, уже были втянуты в эту войну. Он это предотвратил», — приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Ранее в беседе с французскими журналистами Александра Лукашенко предложил лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Он выразил готовность стать гарантом безопасности украинского президента во время поездки. Инициатива, однако, не нашла поддержки в Киеве.