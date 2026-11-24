Россия одерживает верх в украинском конфликте. Такую позицию президент Белоруссии Александр Лукашенко изложил в интервью французскому журналу Le Point, пишет агентство БелТА.

Рассуждая о положении на фронте, политик заявил, что преимущество сейчас на стороне Владимира Путина. При этом Лукашенко подчеркнул, что речь идёт именно о военных успехах.

«Президент Путин, он всё-таки побеждает на фронте. Как бы там ни было — он», — ответил он.

Ранее Лукашенко допустил завершение вооружённого противостояния в ближайшие месяцы. По его оценке, уже сложились условия, позволяющие сторонам приблизиться к урегулированию в относительно короткие сроки. Глава Белоруссии также высоко оценил усилия Дональда Трампа, которые, по его мнению, помогают предотвратить Третью мировую войну.