Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прогрессом перспективу подключения европейских стран к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, участие Европы позволит не возвращаться к уже обсуждавшимся вопросам и станет важным шагом для будущей безопасности континента. Об этом белорусский лидер заявил в интервью французскому изданию Le Point.

«Участие европейцев — это прогресс. Это прогресс. И не только в том, чтобы остановить войну вас с Россией. Это прогресс для будущего Европы», — подчеркнул Лукашенко.

При этом белорусский президент возложил на Киев и европейские государства ответственность за то, что предыдущие договорённости и результаты переговорных раундов, по его оценке, оказались перечёркнуты. Он посетовал, что сторонам вновь приходится возвращаться к старым вопросам и искать точки соприкосновения.

Лукашенко предложил начать дальнейшее сближение позиций с гуманитарных инициатив. В частности, он призвал продолжить обмены военнопленными и телами погибших, а затем переходить к более сложным вопросам урегулирования.

Белорусский лидер также отметил изменение подхода Москвы к участию европейских представителей. По его словам, Россия прежде не была расположена к их подключению, однако теперь согласилась рассмотреть такой формат.

«Хорошо, что европейцы участвуют в этих переговорах. Это хорошо. Чтобы опять не начать сначала», — заявил президент Белоруссии.

Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября помощник президента России Юрий Ушаков опроверг сообщения о согласии Москвы на расширение формата переговоров по Украине за счёт европейских представителей. По его словам, российская сторона пока не согласовывала их участие в следующем раунде. Ушаков также уточнил, что дата новых переговоров ещё не определена.