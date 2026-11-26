Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступили за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передаёт Reuters.

Стороны также призвали Москву воздержаться от действий, которые способны привести к дальнейшей эскалации конфликта. Саму встречу, которая прошла без участия журналистов, Трамп и Рютте назвали превосходной.

Помимо украинского урегулирования, хозяин Белого дома и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Ирана, итоги саммитов альянса в Гааге и Анкаре. Отдельное внимание они уделили дальнейшему увеличению оборонных расходов и инвестиций в военную промышленность США и других стран НАТО.

Переговоры во Флориде состоялись спустя несколько дней после трёхсторонней встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

Тем временем спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер исключил вступление Украины в НАТО из нынешних планов мирного урегулирования. По его словам, Вашингтон учитывает возражения Москвы против расширения альянса. Вместо членства Украины в НАТО американская сторона рассматривает предоставление Киеву международных гарантий безопасности по образцу пятой статьи Североатлантического договора.