Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за всё время не совершала нападений на государства Североатлантического альянса. При этом он обвинил Москву в причастности к вооружённым конфликтам в других регионах мира. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Давайте посмотрим правде в глаза и оценим происходящее. Россия никогда не нападала ни на одну страну НАТО», — сказал Рютте.

Ранее НАТО отказалось поддерживать идею сбивать российские ракеты над территорией Украины, даже если они направляются в сторону стран альянса. Такая процедура вызывает слишком много сложностей и не получила одобрения союзников. По словам чиновника, возможность перехвата российских ракет ещё до их приближения к границам НАТО обсуждалась несколько месяцев назад. Однако тогда альянс не поддержал подобный механизм.