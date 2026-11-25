НАТО не поддерживает идею сбивать российские ракеты над территорией Украины, даже если они направляются в сторону стран альянса. Такая процедура вызывает слишком много сложностей и не получила одобрения союзников. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, передаёт RMF24.

По словам чиновника, возможность перехвата российских ракет ещё до их приближения к границам НАТО обсуждалась несколько месяцев назад. Однако тогда альянс не поддержал подобный механизм.

«НАТО никоим образом не поддерживает эту идею. Она вызывает множество осложнений», — заявил Томчик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Варшава обратилась к союзникам с предложением рассмотреть возможность уничтожения российских ракет непосредственно над украинской территорией, если те направляются в сторону государств НАТО.