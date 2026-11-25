Польша планирует создать бесполётную зону на востоке страны, вблизи границы с Украиной. Она будет находиться на расстоянии от более чем десяти до нескольких десятков километров от государственной границы и предназначаться для дополнительной поддержки военных. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

«Это будет ограниченная зона, расположенная на некотором расстоянии от границы, от более чем десятка до нескольких десятков километров, и будет служить дополнительной поддержкой для военных», — пояснил чиновник. По его словам, Варшава рассчитывает утвердить соответствующее постановление как можно скорее — ориентировочно к концу декабря или началу января.

Как уточняет Defence24, создание зоны связано с изменением порядка идентификации потенциально опасных воздушных объектов. Польские пилоты смогут оценивать угрозу по совокупности признаков: данным радаров, высоте и скорости летательного аппарата, а также информации от союзников. Вход объекта в ограниченную зону при наличии других признаков угрозы может стать основанием для его поражения.

При этом ограничения на полёты в приграничных районах Польши действуют уже сейчас. Днём воздушное движение ограничено высотой около трёх километров, а с захода солнца до рассвета полёты запрещены, за исключением отдельных случаев, в частности медицинских перевозок. Томчик также заявил, что Варшава намерена призвать союзников по НАТО распространить аналогичный подход на восточный фланг альянса.

На фоне недавних инцидентов с воздушными объектами Польша усиливает меры безопасности. Ранее Life.ru сообщал, что НАТО направит в страну самолёт дальнего радиолокационного обнаружения AWACS после падения трёх ракет на польской территории.