Американский спецпредставитель Джаред Кушнер заявил, что вступление Украины в НАТО не рассматривается в рамках нынешних планов по урегулированию конфликта. Вместо членства в альянсе американская делегация обсуждает для Киева гарантии безопасности с участием других государств. Об этом он рассказал в интервью Axel Springer SE.

Кушнер пояснил, что Вашингтон учитывает многолетние возражения Москвы против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. При этом Кушнер обратил внимание на противоречие в оценках НАТО: США считают альянс оборонительным объединением, тогда как Москва рассматривает его расширение как провокацию. По мнению представителя американской администрации, прекращение прямого общения между сторонами только усилило взаимное недоверие.

В качестве альтернативы членству в НАТО американские переговорщики рассматривают гарантии безопасности от других стран. По словам Кушнера, они могут быть построены по образцу пятой статьи Североатлантического договора.

Ранее Джаред Кушнер заявил о появлении у Вашингтона подхода к урегулированию конфликта на Украине. По его оценке, ближайшие недели покажут, насколько американские предложения способны приблизить стороны к договорённостям. Кушнер отметил, что разработанная стратегия выглядит логичной, однако пока нельзя утверждать, что она приведёт к результату.