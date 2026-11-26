Кушнер заявил, что перспективы мирного плана США прояснятся в ближайшие недели
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Спецпосланник США Джаред Кушнер заявил о появлении у Вашингтона подхода к урегулированию конфликта на Украине. По его оценке, ближайшие недели покажут, насколько американские предложения способны приблизить стороны к договорённостям. Об этом он сказал в интервью Axel Springer.
Кушнер отметил, что разработанная стратегия выглядит логичной, однако пока нельзя утверждать, что она приведёт к результату. По его словам, сейчас обе стороны готовы рассмотреть предложенное направление действий. Он также выразил надежду, что в течение нескольких недель станет понятнее, насколько стороны приблизились к разрешению конфликта.
Ранее Кушнер заявил, что США поддержат любой вариант урегулирования конфликта на Украине, который позволит прекратить боевые действия. Американский переговорщик прокомментировал два обсуждаемых сценария завершения конфликта. Один предполагает замораживание боевых действий по нынешней линии фронта с последующим прекращением огня. Другой связан с территориальным вопросом и возможной передачей Донбасса России.