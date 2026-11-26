Спецпосланник США Джаред Кушнер заявил о появлении у Вашингтона подхода к урегулированию конфликта на Украине. По его оценке, ближайшие недели покажут, насколько американские предложения способны приблизить стороны к договорённостям. Об этом он сказал в интервью Axel Springer.

Кушнер отметил, что разработанная стратегия выглядит логичной, однако пока нельзя утверждать, что она приведёт к результату. По его словам, сейчас обе стороны готовы рассмотреть предложенное направление действий. Он также выразил надежду, что в течение нескольких недель станет понятнее, насколько стороны приблизились к разрешению конфликта.