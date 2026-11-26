Соединённые Штаты поддержат любой вариант урегулирования конфликта на Украине, который позволит прекратить боевые действия. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer Маттиасу Дёпфнеру для подкаста MD MEETS.

Американский переговорщик прокомментировал два обсуждаемых сценария завершения конфликта. Один предполагает замораживание боевых действий по нынешней линии фронта с последующим прекращением огня. Другой связан с территориальным вопросом и возможной передачей Донбасса России.

Дёпфнер спросил Кушнера, какой из вариантов предпочтительнее для Вашингтона. В ответ спецпосланник подчеркнул, что американская сторона выступает посредником и не намерена выбирать за участников переговоров.

«Мы поддерживаем любой вариант, который положит конец войне. Мы выступаем в роли посредника. У нас есть две стороны, которые по-разному смотрят на то, как завершить войну», — ответил Кушнер.

Ранее Джаред Кушнер заявил, что США разработали концепцию и подход к урегулированию конфликта на Украине после консультаций с европейскими партнёрами и частных контактов с российской стороной. По словам американского переговорщика, последние два месяца Вашингтон активно взаимодействовал с европейцами, обсуждая необходимые условия для согласования общей позиции и создания рамок будущего мирного урегулирования. Параллельно американская сторона неоднократно обсуждала различные идеи с Россией в частном порядке.