США разработали концепцию и подход к урегулированию конфликта на Украине после консультаций с европейскими партнёрами и частных контактов с российской стороной. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью Axel Springer Маттиасу Дёпфнеру.

По словам американского переговорщика, последние два месяца Вашингтон активно взаимодействовал с европейцами, обсуждая необходимые условия для согласования общей позиции и создания рамок будущего мирного урегулирования. Параллельно американская сторона неоднократно обсуждала различные идеи с Россией в частном порядке.

«И я действительно считаю, что у нас теперь есть концепция и подход, который, не знаю, принесёт ли он успех, но он кажется весьма логичным. И, похоже, сейчас обе стороны готовы попробовать», — сказал Кушнер.

Он выразил надежду, что в течение ближайших нескольких недель удастся оценить, насколько участники переговоров приблизились к достижению договорённостей. При этом спецпосланник подчеркнул, что пока не может гарантировать положительный результат.

Также в ходе интервью Джаред Кушнер допустил, что после завершения конфликта на Украине Россия и Соединённые Штаты смогут наладить сотрудничество, которое повлияет на ход мировой истории. Американский переговорщик связал такую перспективу с тем, каким образом удастся завершить конфликт. По его мнению, важно найти решение, которое позволит Москве и Вашингтону перейти к совместной работе.