Спецпосланник президента США Джаред Кушнер допустил, что после завершения конфликта на Украине Россия и Соединённые Штаты смогут наладить сотрудничество, которое повлияет на ход мировой истории. Об этом он заявил в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer Маттиасу Дёпфнеру.

Американский переговорщик связал такую перспективу с тем, каким образом удастся завершить конфликт. По его мнению, важно найти решение, которое позволит Москве и Вашингтону перейти к совместной работе.

«И, думаю, (нужно. — Прим. Life.ru) завершить (конфликт на Украине. — Прим. Life.ru) так, чтобы... даже Россия могла работать с США. И я думаю, что это было бы замечательно и могло бы по-настоящему изменить ход истории», — сказал Кушнер.

Ранее американский спецпосланник Джаред Кушнер назвал российского президента Владимира Путина гроссмейстером политики и исторической личностью. Кушнер отметил, что отношение к решениям Путина может быть как положительным, так и отрицательным, однако это не отменяет его исторической роли. Свои слова спецпосланник пояснил именно политическим масштабом российского лидера.