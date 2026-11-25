Американский спецпосланник Джаред Кушнер назвал российского президента Владимира Путина гроссмейстером политики и исторической личностью. Об этом американский представитель заявил в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.

Кушнер отметил, что отношение к решениям Путина может быть как положительным, так и отрицательным, однако это не отменяет его исторической роли. Свои слова спецпосланник пояснил именно политическим масштабом российского лидера.

«Можно одобрять, что он сделал, или отвергать, но он определённо гроссмейстер политики. Он историческая личность», — сказал он.

Ранее Джаред Кушнер заявил, что считает контрпродуктивной привычку Киева вести переговоры публично. Во время переговоров в Майами Кушнер сообщил украинской делегации о намерении американского лидера Дональда Трампа принять предложение президента РФ Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива в США в обмен на смягчение санкций. Главарь киевского руководства Владимир Зеленский тут же возмутился, заявив, что с ним поступают несправедливо. В ответ американский лидер предложил Украине «найти нового президента».