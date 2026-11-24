Кушнер назвал контрпродуктивной манеру Зеленского вести переговоры
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает контрпродуктивной привычку Киева вести переговоры публично. В интервью журналу New York Magazine он рассказал о разногласиях между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые возникли на фоне дизельной сделки Вашингтона с Москвой.
Как пишет издание, во время переговоров в Майами Кушнер сообщил украинской делегации о намерении Трампа принять предложение Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива в США в обмен на смягчение санкций.
Зеленский тут же возмутился, заявив, что с ним поступают несправедливо. В ответ американский лидер предложил Украине «найти нового президента».
Сам Кушнер признался, что сочувствует Зеленскому и пытался убедить своего тестя прекратить резкие выпады в его адрес. Вместе с тем американский переговорщик считает, что публичное обсуждение разногласий мешает дипломатическому процессу.
Примечательно, что заключению дизельной сделки предшествовали неоднократные обращения Вашингтона к Киеву. Как ранее сообщал Life.ru со ссылкой на Axios, Трамп около шести раз просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако эти просьбы остались без внимания. Впоследствии Зеленский всё же пообещал не атаковать российские танкеры с дизельным топливом для США.