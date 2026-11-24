Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает контрпродуктивной привычку Киева вести переговоры публично. В интервью журналу New York Magazine он рассказал о разногласиях между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые возникли на фоне дизельной сделки Вашингтона с Москвой.

Как пишет издание, во время переговоров в Майами Кушнер сообщил украинской делегации о намерении Трампа принять предложение Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива в США в обмен на смягчение санкций.

Зеленский тут же возмутился, заявив, что с ним поступают несправедливо. В ответ американский лидер предложил Украине «найти нового президента».

Сам Кушнер признался, что сочувствует Зеленскому и пытался убедить своего тестя прекратить резкие выпады в его адрес. Вместе с тем американский переговорщик считает, что публичное обсуждение разногласий мешает дипломатическому процессу.