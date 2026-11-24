Президент России Владимир Путин показал представителю американской переговорной группы Джареду Кушнеру архивные документы о его деде, участвовавшем в борьбе с нацистами. Об этом зять президента США Дональда Трампа рассказал в интервью журналу New York Magazine.

Во время встречи в Кремле с Кушнером и спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом российский лидер продемонстрировал досье из государственных архивов. Документы касались участия деда Кушнера в партизанском сопротивлении во время Холокоста.

Американский переговорщик воспринял этот жест как «тонкий намёк» на общую историю двух стран. По его мнению, Путин таким образом напомнил, что «Россия была союзником Америки в борьбе с нацистами».

Дед и бабушка Кушнера по отцовской линии пережили Холокост на территории современной Белоруссии. Его бабушка Рая Кушнер родилась в 1923 году в Новогрудке, который тогда входил в состав Польши. В 1943 году она вместе с отцом и сестрой сбежала из нацистского гетто через подземный тоннель, после чего семья присоединилась к еврейскому партизанскому отряду. Там находился и будущий муж Раи, Джозеф Кушнер, первоначально носивший имя Йосель Берковиц, которому ранее удалось бежать из нацистского лагеря. После войны они поженились и эмигрировали в США.